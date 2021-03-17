المدن العشر الأكثر تعرّضًا لأشعة الشمس خلال العام

يرى جميع سكان العالم السماء نفسها؛ إلا أن رؤيتها تكون مختلفة اعتمادًا على المكان.

موقع “sleepopolis”؛ نشر إحصائية لأكثر المدن والأماكن في العالم التي تتعرّض لأطول فترة ممكنة، لأشعة الشمس على مدار العام.

ووفقًا للتقرير؛ فإن مدينة “يوما” في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، هي أكثر مدينة في العالم تصل إليها أشعة الشمس خلال العام، فموقع “يوما” عند التقاء نهريْ كولورادو وجيلا يجعلها تربة خصبة مع أشعة الشمس الساطعة، معظم أيام العام.

وبحسب التقرير؛ فإنها يوميا تصل إليها أشعة الشمس لمدة 4,015 ساعة خلال العام من أصل 8,760 ساعة، أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة مرسى علم المصرية، التي تصل إليها الشمس 3,958 ساعة خلال العام.

وفي المركز الثالث، جاءت الواحات الداخلة في جمهورية مصر العربية حيث تصلها الشمس لمدة 3,943 ساعة في العام، ورابعًا مدينة كالاما التشيلية، حيث تتعرض لأشعة الشمس لمدة 3,926 ساعة.

وبالحديث عن الشمس والمدن المشمسة في العالم، فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن بعض المدن الليبية قد سجلت درجات حرارة قياسية، خلال السنوات الماضية، ففي عام 1922 سجلت مدينة العزيزية درجة حرارة 58 مئوية، على الرغم من تشكيك العلماء فيها بسبب قلة خبرة من سجل درجة الحرارة في ذلك الوقت، ويصل متوسط درجات الحرارة في العزيزية 48 درجة مئوية تقريبًا، كما يقال إنه تم تسجيل درجة حرارة 55 مئوية في مدينة غدامس الليبية.

وفي المركز الخامس مدينة فينيكس في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 3,871 ساعة، تليها مدينة كيتمانشوف في ناميبيا بمعدل 3,870 ساعة سنويًا.

سابعًا؛ تأتي لاس فيجاس بمعدل 3,825 ساعة، وثامنًا توسكون في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا بمعدل 3,806 ساعة.

وللمرة الثالثة؛ ظهرت مصر، حيث احتلت الواحات الخارجة المركز التاسع بمعدل 3,790 ساعة، وفي المركز العاشر مدينة إل باسو في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 3,762 ساعة سنويًا.

وعلى النقيض تمامًا؛ تعتبر تورنتو الكندية أقل مدينة في العالم تصل إليها أشعة الشمس فمعظم أيامها شتاء، وتصل إليها الشمس 637 ساعة فقط خلال العام، وفي المركز الثاني تأتي تروشافن في جزر فارو بمعدل 840 ساعة سنويًا، وثالثًا مدينة شونغكين الصينية بمعدل 954 ساعة سنويًا.

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