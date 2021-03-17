سلسلة ون بلس 9 قادمة مع شاشة بدقة 2K وتردد 120 هيرتز من نوع LTPO

سلسلة هواتف ون بلس 9 ستهلّ علينا في يوم 23 مارس المقبل، واليوم كشفت الشركة عن عدد من المواصفات المتعلقة بالشاشة، وبطبيعة الحال الشركة لها الحقّ في أن تتباهى بالشاشة الجديدة في السلسلة المقبلة، حيث أنها تقدّم مواصفات أكثر من ممتازة، وفي هذا المقال سنشارككم كافة التفاصيل.

مواصفات شاشة ون بلس 9

طبقًا للحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، هواتف ون بلس ستقدّم شاشة من نوع أموليد ببانيل من نوع LTPO، وهي التي ستقدّم تردد يتراوح بأريحية بين 5 هيرتز و120 هيرتز، أي أن الشاشة ستقدّم خاصية التردد التكيفي Adaptive Refresh Rate، وسيكون بالإمكان التنقل بين الترددات بسهولة.

الشاشة ستأتي بدقة 2K+ وهو مصطلح يصف الشاشة ذات الدقة QHD+ أو 1440p، على أي حال، من المتوقع أن يضم الهاتفين ون بلس 9 العادي والبرو تلك الشاشة المتقدّمة، ولعلّك لاحظت مدى التقارب بين هذه المواصفات وبين مواصفات هاتف أوبو فايند X3 برو، وهذا طبيعي، لأن السلسلتين يأتيان من نفس المصنع، ونفس الشركة الرئيسية.

الشاشة بالفعل قد حصلت على تقييم A+ من موقع DisplayMate المتخصص، وفي الواقع هذا أمر طبيعي، نظرًا لأن الشاشة وبجانب ما ذكرناه أعلاه تضم أيضًا معيار 10bit حقيقي وأكثر من 1 مليار لون، إلى جانب مواصفات مميزة من حيث السطوع.

يُذكر أن شاشات LTPO الموجودة في هذا الهاتف وفي فايند X3 برو ستقدّم مستوى استهلاك طاقة ممتاز، وهي شاشة من تصنيع سامسونج كما نعلم ومن تطويرها، على أي حال، ننتظر الكشف الرسمي عن السلسلة الجديدة، لكن مدى نجاحها هو أمر لا يمكننا توقعه.