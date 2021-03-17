تقرير – ابل قد تتبع أسلوباً جديداً في تحديثات الايفون والايباد!

يشير تقرير جديد إلى أن ابل سوف تتيح للمستخدم خياراً جديداً فيما يتعلق بكيفية استقبال تحديثات النظام الجديدة على الايفون والايباد.

تم اكتشاف ذلك في الأكواد المخفية في تحديث iOS 14.5 القادم والذي لايزال في المرحلة التجريبية حالياً، وهو متعلق بالتحديثات الأمنية للنظام.

إمكانية تنزيل وتثبيت التحديثات الأمنية فقط!

التغيير يشير إلى إمكانية إضافة خيار جديد في الإعدادات يتيح للمستخدم تنزيل وتثبيت التحديثات الأمنية الجديدة فقط وليس كامل التحديث.

لفهم الأمر أكثر، دعونا نعرف ماذا تفعل ابل في الوقت الحالي. ابل لا تقوم بفصل التحديثات الأمنية عن التحديثات الدورية للنظام بل ترسلها معاً في تحديث واحد في أغلب الأوقات.

بذلك تكون التحديثات الأمنية جزءً من تحديث أكبر للنظام، ولا يمكن تنزيلها وتثبيتها بغير تثبيت كامل التحديث.

هواتف الايفون وأجهزة الايباد الأقدم التي تعمل بتحديث iOS 12 فما أقدم لا تستقبل أية تحديثات أمنية على الإطلاق.

قريباً وفقاً للتقارير الصحفية المنشورة مؤخراً، سوف تقوم ابل بإضافة خيار يسمح بتثبيت التحديثات الأمنية فقط، أو الجزء الأمنى من كل تحديث جديد دون الحاجة إلى تثبيت كامل التحديث إذا رغب المستخدم في ذلك.

خاصية مفيدة للغاية

هذا الخيار سوف يكون جيداً للغاية على المدى القريب والبعيد لكل مستخدمي الايفون والايباد.

على المدى القريب، سوف يوفر الترقيعات الأمنية للمستخدمين الذين لا يرغبون في ترقية النظام للتحديثات الحديدة خشية الإضرار باستقرار النظام.

على المدى البعيد، سوف يتيح لأبل إرسال التحديثات الأمنية للأجهزة الأقدم التى سوف يسقط عنها دعم التحديثات الكبرى مستقبلاً.

هذا أمر ليست بجديد من ابل والتي تتبع نفس السياسة في نظام الماك على الحواسيب حيث ترسل ابل الترقيعات الأمنية بشكل منفصل عن التحديثات الكاملة لنظام macOS.