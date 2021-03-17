إسبانيا تتصدر المدن الأكثر صحةً في العالم.. ما السبب؟

كشفت شبكة “Money” البريطانية عن الدول والمدن الأكثر صحة في العالم، بناءً على العديد من العوامل، مثل الطعام الجيد ووسائل النقل الآمنة وتلوث الهواء ومعدلات السمنة وساعات وجود أشعة الشمس.

وبحسب الدراسة؛ فإن إسبانيا هي الدولة الأكثر صحة في العالم، حيث يتبع الناس هناك نظام غذائي متوسط يتكون من مصادر صحية للأوميغا 3 والدهون والبروتين، وارتبطت الدراسة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف وأمراض القلب والسرطان.

ويتبع الناس في إسبانيا أسلوب حياة معين حيث يلتزمون بأوقات الوجبات، ويركزون على المشي كوسيلة نقل.

وفي المركز الثاني؛ تأتي اليابان، خاصة أن لديها أعلى متوسط عمر للأشخاص في العالم، إضافة إلى طعامهم الصحي والغني بالبروتين، ويُظهر الشعب الياباني احترامًا أكبر تجاه الطعام حيث يقومون بطهي الطعام وتناوله بكل أريحية، على عكس ثقافة الوجبات السريعة الغربية، كما تشتهر اليابان بوسائل النقل السريع ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، بالتالي تحتل اليابان المركز الثامن بين الدول الأقل عددًا في الوفيات الناجمة عن التلوث.

ومن حيث المدن؛ تعد مدينة فالنسيا الإسبانية هي المدينة الأكثر صحة في العالم، حيث يصل فيها متوسط العمر المتوقع إلى 83,4 عامًا وحصلت في المؤشر على 2,318 نقطة، وتتمتع فالنسيا بمناخ مثالي وهناك الكثير من المساحات الخضراء، كما تتمتع بأشعة الشمس المفيدة.

وفي المركز الثاني؛ جاءت مدينة مدريد، وبلغ متوسط العمر المتوقع 83.4 أيضًا، وحصلت على 2,179 نقطة في المجموع العام.

وفي المركز الثالث؛ جاءت لشبونة البرتغالية، ويصل فيها متوسط العمر المتوقع إلى 8,1.3 عامًا، وحصلت على 2,154 نقطة، ورابعًا فيينا النمساوية بمتوسط عمر متوقع 8,1.7، وحصلت على 2,087 نقطة في المجموع العام.

وفي المركز الخامس؛ مدينة كانبرا الأسترالية بمتوسط عمر متوقع 82,7 وحصلت على 2,76 نقطة، وفي المركز السادس؛ مدينة طوكيو اليابانية بمتوسط عمر 84.2 عامًا و2,44 نقطة في المجموع العام من حيث أفضليتها في أكثر المدن صحةً حول العالم.

سابعًا؛ مدينة لاهاي الهولندية، وفي المركز الثامن؛ مدينة ليوبليانا السلوفينية، وتاسعًا؛ زيورخ السويسرية وعاشرًا؛ أديلايد الأسترالية.

وضمّت الدراسة 40 مدينة حول العالم، وشملت هذه القائمة مدينة عربية واحدة وهي مسقط العمانية، التي يبلغ متوسط العمر المتوقع فيها 77,6 عامًا، وحصلت على 1,875 نقطة في المجموع العام.

ويقول التقرير إن بريطانيا تقود واحد من أكثر أنماط الحياة غير الصحية مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، وتحتلّ المركز الـ 20 في مؤشر الدول الأكثر صحة، ومما يُثير القلق أن غالبية البالغين في الأمم المتحدة يُعانون من زيادة الوزن بنسبة 64% من السكان.

كما أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الأقل صحة في العالم، خاصة أنها تحتلّ المركز 153، من أصل 166، على مؤشر السُمنة.

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