لأول مرة… اكتشاف سلالة جنوب إفريقيا المتحورة لفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل سلالة جنوب إفريقيا لفيروس كورونا لأول مرة في ليبيا بعدد 15 حالة.

واكتشف المركز- حسب بيان صادر عنه- حالتين جديدتين لفيروس كورونا من السلالة الإنجليزية، موضحاً أن سرعة انتشار الوباء في البلاد وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة يعود لدخول السلالتين الجديدتين، وهو السبب في ارتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى ارتفاع في نسبة الوفيات الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المركز أن عدد هذه الحالات من أصل دراسة قام بها لعدد 32 عينة موجبة باستخدام مشغلات “بي سي آر” لتحديد السلالات المتحورة، مبيناً أنهم تحصلوا على هذه المشغلات بالتواصل مع وزارة الصحة التركية.

يُشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في 25 فبراير الماضي اكتشاف النوع المتحور لفيروس كورونا المعروف بطفرة لندن في 23 عينة.

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