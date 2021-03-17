جيني إسبر ملكة في مسلسل “فتح الأندلس”

أطلّت النجمة السورية، جيني إسبر، بمظهر جديد وإطلالة جريئة، حيث صبغت شعرها باللون الأشقر؛ ليتناسب مع دورها في مسلسل “فتح الأندلس”، الذي بدأت بتصوير مشاهدها فيه.

وستلعب الفنانة السورية في العمل، الذي يروي سيرة القائد طارق بن زياد وفتح الأندلس، دور الملكة إلونا.

وبررت مشاركتها في هذا العمل بشوقها للمشاركة في الأعمال التاريخية ضخمة الإنتاج.

يُذكر أنّ النجمة السورية ستظهر، في الموسم الرمضاني القادم، بعدد من الأعمال، حيث ستلعب دور البطولة في مسلسل “رد قلبي” بالاشتراك مع رواد عليو وجوان الخضر، كما ستُشارك ببطولة مسلسل “ضيوف على الحمل”، بالإضافة إلى مشاركتها بمسلسل “الضفدع”، إلى جانب النجمة السورية أمل عرفة.

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