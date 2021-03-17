“لوجيتك” السويسرية تُطلق سماعة لعشاق الألعاب

كشفت شركة “لوجيتك” السويسرية، عن سماعةٍ جديدةٍ مُناسبة لعُشّاق الألعاب بتصميم داخل الأذن، أطلقت عليها G333.

وتحتوي السماعة الجديدة على ميكروفون وأربعة أزرار لإيقاف وتشغيل السماعات، ومحركيْن يدعمان التردّدات المرتفعة والمتوسطة في الصوتيات.

وزودت الشركة السويسرية سماعتها الجديد بمقبس USB-C لجعلها متوافقة في العمل مع أجهزة الألعاب المختلفة كبلي ستيشن، نينتندو، وإكس بوكس.

وستأتي السماعة الجديدة بألوان الفضي مع الأبيض، البنفسجي مع الأصفر، والأزرق مع الأسود؛ وذلك من أجل إرضاء أذواق جميع المستخدمين.

يُذكر أنّ الشركة السويسرية ستُطلق ساعتها الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 50 دولارًا أمريكيًا فقط.

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