جوجل تطور طريقة مبتكرة للتعامل مع مساحة التطبيقات

تطبيقات أندرويد الآن قد تكون كبيرة جدًا من حيث المساحة التي سوف تحتاج لتحميلها في حالة أن التطبيق نفسه على درجة من الضخامة! هذه المشكلة تؤثر بشكل واضح على مساحة هاتفك الداخلية من ناحية، وتؤثر أيضًا على باقات الإنترنت الخاصة بك، ويبدو أن قوقل لديها طريقة ذكية ولطيفة جدًا لتصغير مساحة التطبيقات بالاعتماد على استخدام ملّاك الهواتف.

جوجل تعمل على طريقة مبتكرة لتصغير مساحة التطبيقات

طبقًا لموقع 9to5Google فجوجل تعمل حاليًا على خاصية تدعى Install Optimization أو تحسين تنصيب التطبيقات، وهذه الخاصية ستكون موجودة ضمن متجر قوقل بلاي وتحديدًا ضمن الإعدادات Settings على شكل قائمة إعدادات تحمل الاسم App Install Optimization.

هذه الخاصية وبطريقة ذكية ستعتمد على المستخدمين أنفسهم! حيث أن جوجل ومع مرور الوقت ومع تفعيل هذه الخاصية عند عدد كبير من المستخدمين ستعرف ما هي أهم الأجزاء التي يستخدمها المستخدمين من التطبيقات، وبالتالي سيساعد هذا في فتح التطبيقات وتشغيلها بسرعة كبيرة جدًا، وكذلك مساحة التنزيل ستكون أصغر.

ببساطة، ستتيح هذه الطريقة وحسب قوقل للمستخدمين أن يحملوا أجزاء محددة من التطبيقات في البداية، مثلًا، عند تحميل تطبيق إنستقرام، سيتم تحميل فقط الجزء الخاص بالتصفح، لكن في حالة أنك تريد نشر صورة أو حالة فسيتم تحميل الجزء المخصص بالتعامل مع هذا الأمر، مثل أدوات تعديل الصور والفيديو، والمزيد.

الأمر سيحدث أيضًا مع الألعاب، حيث أنه وبدلًا من أن تحمل لعبة ضخمة بسعة 3 جيجابايت ستتمكن من تحميل المستويات الأولى منها فقط، وفي حالة أعجبتك اللعبة يمكنك استكمال التحميل ببساطة.

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