أحد مديري سامسونج يلمح لإيقاف سلسلة جالكسي نوت هذا العام

طوال الشهور السابقة والحديث حول سلسلة جالكسي نوت لم يتوقف، في بادئ الأمر، تحدّثت بعض التقارير حول أن سلسلة جالكسي نوت سيتم إيقافها لصالح بدائل أخرى وهي المتمثلة في الهواتف القابلة للطي، ومن ثم تم إطلاق دعم قلم S-Pen مع هاتف جالكسي S21 ألترا! وهي التي كانت القشة التي قسمت ظهر سلسلة جالكسي نوت! حيث أن السلسلة الآن ونظريًا لا داعي لها من الأساس! ولهذا، لمّح أحد مديري سامسونج وتحدث حول إيقاف سلسلة جالكسي نوت بداية من العام الجاري..

إيقاف سلسلة جالكسي نوت خلال عام 2021

طبقًا لمصدر موثوق، اليوم كان الانعقاد السنوي لمؤتمر حملة الأسهم في سامسونج، وخلاله، قام DJ Koh، أحدث رؤساء سامسونج لقطاع الهواتف الذكية بالتلميح لإيقاف السلسلة، حيث أنه ذكر نصًا “قد يكون من الصعب علينا أن نطلق هاتف جالكسي نوت جديد خلال النصف الثاني من عام 2021”.

لاحقًا استأنف السيّد Koh حديثه موضّح أن هاتف جالكسي نوت هو من أهم منتجات الشركة لأكثر من 10 سنوات، لكن ما يميز هذا الهاتف حقًا هو قلم S-Pen والشاشة الكبيرة. من ناحية أخرى، وبعيدًا عن التصريح الرسمي، نحن نعلم أن ملّاك S21 ألترا قادرين الآن على الحصول على تجربة قلم S Pen الكاملة!

في حالة أن سامسونج لم تطلق هاتف جالكسي نوت جديد خلال عام 2021 ومن ثم زوّدت هاتف جالكسي Z فولد 3 القابل للطي بدعم قلم S Pen فهذا سيعني بدون شك أن سلسلة جالكسي نوت في طريقها لنهاية محتومة.