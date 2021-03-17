دراسة – المستهلكون أكثر ولاءً للايفون عن الأندرويد!

كشفت دراسة جديدة أن مالكي هواتف الايفون أكثر ولاءً للجهاز وللعلامة التجارية مقارنة بمالكي هواتف الأندرويد الذين لديهم رغبة أكبر في الانتقال إلى علامة تجارية أخرى.

الدراسة التي أجريت على أكثر من 5000 شخص من مالكي الهواتف الذكية من علامات تجارية مختلفة أظهرت تمسك مالكي هواتف الايفون بهواتفهم أكثر من مالكي هواتف الأندرويد.

الدراسة أجراها متجر SellCell الإلكتروني المتخصص في عرض وبيع الهواتف الذكية المستعملة.

رقمياً، بلغت نسبة الولاء -أي تمسك المستخدم بهاتفه والعلامة التجارية وعدم الرغبة في الانتقال إلى منتجات شركة أخرى – نحو 92% بين مستخدمي هواتف الايفون بزيادة طفيفة في دراسة سابقة.

بين مستخدمي هواتف سامسونج مثلاً بلغت نسبة الولاء 74% لتهبط من 85% في دراسة سابقة، ما يجعل الفارق أكبر بنحو 18% لصالح مالكي الايفون.

بمعنى آخر، فقد قال 8% من مستخدمي هواتف الايفون أنهم يودون الانتقال إلى علامة تجارية أخرى من شركات الأندرويد في مقابل 26% من مستخدمي هواتف سامسونج جالكسي يودون تركها إلى علامة تجارية أخرى، نصفهم إلى الايفون والسبب الأساسي كان الحفاظ على خصوصية بياناتهم.

شركات الأندرويد الأخرى مثل موتورلا و LG وجوجل بكسل كلها شهدت انخفاضاً بنسب متفاوتة.

في الدراسة أيضاً، اختار 46% من الأشخاص هواتف ايفون 12 كأفضل هواتف ذكية رائدة في مقابل 30% من الأشخاص الذين صوتوا لصالح سلسلة سامسونج جالكسي S21 الجديدة.

من العوامل الأخرى التي تطرقت لها الدراسة والتي تشكل عاملاً حاسماً في الانتقال بين علامة تجارية وأخرى: المزايا التقنية الجديدة أولاً يليها التصميم الجيد.