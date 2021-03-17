الخصار يصدر ديوانه الجديد “عداء المسافات القصيرة”

أصدر الشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار ديوانه الجديد “عداء المسافات القصيرة”، عن مؤسسة “مقاربات” بالمغرب،

وشملت النصوص القصيرة المنشورة في “أخيراً وصل الشتاء” -2004 و”أنظر وأكتفي بالنظر” -2007، و”نيران صديقة” -2009، و”بيت بعيد” -2013، و”القبطان البري” -2020.

ويوضح الخصار في كتابه، “يحتفي بالقصائد القصيرة باعتبارها جنساً شعرياً يشكل تحدياً بالنسبة للكثيرين”.

وأضاف الشاعر، في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”،”هذا التكثيف يغريني دائماً. فأنا اعتدت على كتابة المطولات الشعرية. (عودة آدم)، مثلاً، يتشكل من نص واحد. في (نيران صديقة)، النص الأول تحت عنوان (كأننا نخوض معركة دون أن نبرح السرير)، يشكل ثلث الديوان. لكنني أحب أن أرفع التحدي وأتعقب المعاني الكبيرة بكلمات قليلة. ولذلك، فأنا أكتب، من حين لآخر، نصوصاً قصيرة، وأحياناً في غاية القصر، وأستفيد، في ذلك، من اطلاعي الواسع على ما كتب عربياً وعالمياً في أدب الشذرات”.

وحول العنوان، يوضح الشاعر، “عداء المسافات القصيرة ليس لديه الوقت ليركض بإيقاعه. إنه يركض بالإيقاعات التي تفرضها عليه طبيعة السباق. كذلك الشاعر، يرغب في قول كل شيء في حيز مكاني وزماني قصير. أحياناً تزدحم الكلمات في فمي، وما من وقت. مزاج كتابة القصائد القصيرة يختلف كلية عن مزاج كتابة المطولات. أنا أكتب القصيدة القصيرة في لحظة واحدة. وبالتالي تكون الحالة الشعورية واحدة، فيأتي النص القصير منسجماً وأكثر صدقاً، ويترك لدى القارئ انطباعاً شبيهاً باللسعة”.

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