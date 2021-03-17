قريبًا.. صدور كتاب “سؤال التسامح” للدكتور محمد بشاري

يتوقع صدور كتاب “سؤال التسامح: مدخل لبناء نسق إنساني حضاري”، للدكتور محمد بشاري، عن دار “ثقافة” للنشر والتوزيع، الفترة القادمة.

ويتكون الكتاب، من سبعة فصول: البناء المفاهيمي والدلالي، التسامح بمنظور أعلام وفلاسفة المسلمين، التسامح بين المدارس الفلسفية والمرجعيات الدينية، التسامح في المواثيق الأممية والقانون الدولي، تعزيز قيم التسامح “مبادرات عربية وإسلامية”، والأخلاق مادة الإنسان الأولى، و”نحو عالم متسامح”.

وكتب مقدمة الكتاب الدكتور رضوان السيد، “السماحة في اللغة والتقاليد العربية والإسلامية تعني كرم النفس وكرم اليد، والتعامل الحسن والمنفتح مع الناس. وفي السيرة النبوية وصفٌ له عليه الصلاة والسلام أنه كان سمحاً إذا باعَ، سمحاً إذا اشترى. بل إن الدين الإبراهيمي كله سمتُه أنه حنيفية سمحاء، أي أنه يُسْرٌ لا عُسْر فيه، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: الدين يُسْر ولن يُشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه. ونصح الأئمة والدعاة بقوله: يسروا ولا تُعسروا، وبشروا ولا تنفروا”.

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