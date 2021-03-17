شهِدت تونس افتتاح الدورة التاسعة لمعرض تونس للآداب والكتاب بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، ويتواصل إلى 5 أبريل القادم.

وأوضح رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية يوسف بن إبراهيم، “أنّ قطاع الثقافة أثبت قدرته على الصمود كما برهن أهل الفكر والإبداع على قدرتهم على تجاوز كلّ الصعوبات المتعلقة بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والصحّية، مبينا أن وجود هذا المعرض بشارع الحبيب بورقيبة هو فاتحة مهمّة تعلن عن عودة الحياة الثقافية والإبداعية وخطوة إيجابية تتلوها محطّات أخرى تتمثّل في استئناف الأنشطة بكلّ الفضاءات العمومية والخاصة في ظلّ احترام كامل للبروتوكول الصحّي”.

وأشار بن إبراهيم، إلى أنّ وجود إصدارات جديدة بطبعات مختلفة هو مؤشّر إيجابي على وجود قارئ وفيّ يحرّك حلقة المطالعة وكتاب متميز يستجيب لمعايير تجمع بين جودة المضمون وجمالية الشكل، وهو ما من شأنه أن يساهم في صناعة الكتاب التونسي وإشعاعه وطنيا وإقليميا ودوليا، وفقا لما نقلته صحيفة “العرب” اللندنية.

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