Oppo تطلق هاتف جديد بمواصفات مميزة

رفعت شركة Oppo الصينية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه Oppo Reno5 F.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P95 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة، ودقة عرض 1080 * 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 60HZ، ومعدل لمس بسرعة 135HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بتقنية VOOC بقدرة 30 واط.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 287 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية