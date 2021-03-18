Aya Neo الصينية تطلق حاسوب جديد منافس لمنصات نينتندو

رفعت شركة Aya Neo الصينية النقاب عن حاسوب جديد منافس لمنصات Nintendo Switch.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات AMD Ryzen 5 4000U الحديثة المصنعة بتقنية 7 نانو متر، ونظام تشغيلWindows 10.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 7 بوصة ودقة عرض 800*1280 بيكسل، وستحاط بهيكل مجهز من الجانبين بأزرار ومفاتيح خاصة تساعد المستخدم على التحكم بمختلف أنواع الألعاب الإلكترونية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 512 غيغا بايت، و1 تيرات بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4100 ميلي أمبير تجعله يعمل ل6 ساعات متواصلة، 3 منافذ USB-3.2 Type C، منافذ للسماعات، ومنافذ USB-A، منفذ HDMI ومنفذ خاص لوصله بلوحة مفاتيح وفأرة.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الحاسوب الجديد ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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