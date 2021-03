سائقة في الإمارت ترتكب 414 مخالفة مرورية بقيمة 67 ألف دولار

القيادة العامة لشرطة عجمان في دولة الإمارات ضبطت سائقة متهورة ارتكبت ما لا يقل عن 414 مخالفة مرورية، تجاوزت قيمتها 247 ألفا و490 درهما (67800 دولار).

ووفق ماذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، فإن معظم مخالفات السائقة ضبطت بواسطة الرادار، وذلك لتجاوز السائقة السرعة المحددة للطريق.

ورصدت دوريات الشرطة السيارة بعد ارتكاب سائقتها 414 مخالفة بمعدل 4 مخالفات كل أسبوع على مدار 3 أعوام.

وإثر تحريات، تبين أن المركبة تعود ملكيتها إلى سيدة عربية في الـ30 من العمر، وقد تراكمت عليها المخالفات حتى وصلت إلى 247490 درهما.

ووفقا للشرطة، اتضح أن سبب ارتكابها مخالفات يعود إلى الإهمال وعدم الانتباه إلى سرعة الطريق، وعليه تم حجز السيارة حتى سداد المبلغ بالكامل، إضافة إلى منح السيدة مهلة 6 أشهر قبل بيع سيارتها بالمزاد.

