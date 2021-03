بسبب لعبة ببجي.. انتحار طفلة في مصر

طفلة مصرية ، تبلغ من العمر 11 عاما، أقدمت على الانتحار شنقا، في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أفادت صحف محلية، الأربعاء.

وأفادت صحيفة “أخبار اليوم” الرسمية المصرية إن شرطة حي المقطم تلقت بلاغا يفيد بانتحار طفلة تدعى “قمر”، طالبة بالصف السادس الابتدائي، داخل غرفة نومها.

وأثناء معاينة المنزل، عثرت الشرطة على الفتاة معلقة في حبل متدل من سقف حجرتها.

ونقلت الصحيفة أن التحريات نقلت اكتشاف جثة الطفلة عندما دخل عليها والدها بعد أن شاهدها آخر مرة وهي تلعب “ببجي”.

وذكرت التحريات، بحسب موقع “مصراوي”، أن الطفلة قمر كانت مولعة بمحاكاة أفلام الرعب ما أصابها بـ “اكتئاب نفسي” عدة مرات.

وفي الفترة الأخيرة، أثارت لعبة “الوشاح الأزرق” أو تحدي التعتيم على تطبيق “تيك توك” مخاوف الآباء والأمهات في مصر والعالم العربي بعد ورود الأنباء عن مقتل بعض المراهقين والأطفال جراء مشاركتهم في تلك اللعبة الخطيرة.

وكانت تقارير إخبارية مصرية، أكدت مؤخرا وفاة مراهق مصري يبلغ من العمر 18 عاما أثناء ممارسته التحدي الذي انتشر على التطبيق الصيني الشهير. ويعد المراهق آخر ضحية للتحدي القاتل الذي يدعو المشاركين إلى الولوج في “تجربة فريدة ومختلفة” عبر تصوير أنفسهم وهم تحت تأثير الاختناق بوشاح أزرق بعد تعتيم الغرفة، ما أدى إلى مصرع طفلة إيطالية في يناير الماضي، الأمر الذي أجبر السلطات هناك على فرض حظر مؤقت على تطبيق “تيك توك”.

وقد سارع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمصر إلى تحريم هذه “التحديات” وأمثالها شرعا، مطالبا “أولياء الأمور والجهات التثقيفية والتّعليمية والإعلامية بيان خطر أمثال هذه الألعاب، وضررها البدني والنفسي والسّلوكي والأسري”.

