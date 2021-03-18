اكتشاف علمي “مثير” عن كوكب المريخ

كشفت دراسة لوكالة “ناسا” الأمريكية، عن احتمال وجود كميات كبيرة من المياه في قشرة المريخ والتي لم تتسرب إلى الغلاف الجوي للكوكب الأحمر على عكس ما كان يعتقد منذ فترة طويلة.

وأشارت أبحاث الوكالة السابقة، إلى أن المريخ كان رطبا بدرجة كافية لتغطية سطحه بالكامل بمحيط من المياه بعمق يتراوح من 100 إلى 1500 متر، ويحتوي على حوالي نصف كمية المياه الموجودة في المحيط الأطلسي للأرض.

ويعتقد العلماء أن الكوكب الأحمر فقد مجاله المغناطيسي وجرده الإشعاع الشمسي والرياح الشمسية من الكثير من الهواء والمياه.

ويوضح البحث الجديد، إلى أن كمية كبيرة من مياهه، ما بين 30 و99 في المئة، “محصورة” داخل المعادن في قشرة الكوكب، ما “يمثل تحديا للنظرية الحالية القائلة إنه بسبب الجاذبية المنخفضة للكوكب الأحمر، تسربت مياهه إلى الفضاء”، وفقا لما نقله موقع “الحرة” الأمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية