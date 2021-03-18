هواتف الألعاب Black Shark 4 قادمة خلال مارس، مع كاميرات رائدة لأول مرة

الاهتمام في وطننا العربي بهواتف الألعاب ليس بكبير بطبيعة الحال، لكن الوضع عالميًا ليس كذلك، وفي الوقت الحالي هناك هواتف مخصصة للألعاب من شركات عديدة، ولعل أبرزها هي هواتف الألعاب Black Shark 4 من شاومي وكذلك هواتف ROG من أسوس والتي حدّثناكم عن آخر إصداراتها ROG Phone 5 منذ فترة قصيرة.

مواصفات هواتف الألعاب Black Shark 4

التسريبات حول هواتف بلاك شارك 4 منتشرة منذ فترة ليست بقصيرة، لكن اليوم تم تأكيد موعد الكشف الرسمي عن الهواتف الجديدة ليكون في 23 مارس، نفس موعد الكشف عن ون بلس 8، لكن المميز حقًا ضمن التسريبات الأحدث هو أن هاتف بلاك شارك 4 برو سيقدّم كاميرا رئيسية 108 ميجابيكسل.

البوستر الرسمي للإطلاق لهواتف بلاك شارك 4 لم يضم أي معلومات عن المواصفات، لكن التوقعات تشير إلى أن صورة الهاتف المضمنة في البوستر هي للهاتف ذو الموديل KRS-A0 والذي ظهر في أكثر من مصدر مع معالج سنابدراجون 888، وهو غالبًا ما سيصل للسوق تحت اسم بلاك شارك 4 برو.

يُذكر أن هناك إصدار من سلسلة هواتف الألعاب سيأتي مع سنابدراجون 870! وهو أمر غريب، حيث من المفترض أن تقدّم هواتف الألعاب أقوى معالج ممكن! على كل حال، مواصفات السلسلة ستضم التالي:

○ شاشة 6.67 بوصة بتردد 144 هيرتز

○ دقة FHD+ للشاشة لتوفير الطاقة

○ بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير

○ دعم الشحن السريع 120 وات!

○ ما يصل إلى 18 جيجابايت من الذاكرة العشوائية

○ كاميرا خلفية بمستشعر رئيسي 108 ميجابيكسل

○ أندرويد 11 وواجهة مخصصة للألعاب