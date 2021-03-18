المنظمة العالمية للأرصاد: الأحوال الجوية ليس لها تأثير “كبير” في انتشار كورونا

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ليس لها تأثير “كبير” أو “حاسم “، على انتشار فيروس كورونا في الجو ومستوى انتقاله.

وأضافت المنظمة -في تقرير لها- الأربعاء، أن حقيقة كون أمراض الجهاز التنفسي غالبا ما تكون موسمية، خاصة في المناخات المعتدلة عززت التوقعات أن يكون فيروس كورونا موسميا إلى حد كبير، مشيرة إلى أن ديناميكيات انتشار المرض اعتمدت على التدابير التي اتخذتها الحكومات أكثر من اعتمادها على عوامل الأحوال الجوية.

ورأت المنظمة أن ارتفاع درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الربيع يجب ألا يكون سبباً في إضعاف الإجراءات الحكومية؛ لمكافحة الفيروس.

وأردفت المنظمة في تقريرها أن موجات العدوى تزايدت العام الماضي خلال المواسم الأكثر دفئا.

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