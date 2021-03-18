ما هي تقنية Mini LED الجديدة القادمة في شاشة أجهزة الايباد؟

من المنتظر أن تعلن ابل عن أجهزة ايباد برو جديدة خلال وقت قريب ومن المتوقع أن تدعم تلك الأجهزة تقنية جديدة في الشاشة هي تقنية ميني ليد Mini LED . فما هي تلك التقنية وكيف ستفيد المستخدم؟

ما هي تقنية Mini LED ؟

كما يشير الاسم، فإن تقنية Mini LED تعتمد على وجود مصابيح LED صغيرة ودقيقة جداً خلف الشاشة لإنتاج ضوء الشاشة، نحن هنا نتحدث عن آلاف المصابيح الخلفية فائقة الصغر والتي يكون قياسها أقل من 0.2 مليمتر، أي تقريباً 1/100 من حجم المصابيح المستخدمة في شاشات LCD التقليدية.

تسمح تقنية ميني ليد Mini LED بما يُسمى التعتيم المحلي Local Dimming حيث يتم إضاءة ما يلزم من المصابيح وإطفاء البعض الآخر منها.

بفضل وجود آلاف مصابيح الـ LED الدقيقة وخاصية التعتيم المحلي تكون النتيجة مميزة للغاية كالآتي:

نسبة سطوع (إضاءة) أعلى.

نسبة تباين أعلى.

لون أسود حقيقي على الشاشة.

أقل في استهلاك طاقة البطارية.

أقل عرضة للتلف مقارنة بشاشات OLED و LCD التقليدية.

أجهزة الايباد والانتقال إلى شاشات Mini LED

أجهزة الايباد دوماً حتى إصدارات ايباد برو 2020 تعتمد جميعها على شاشات من نوع IPS LCD لكن ابل تنوي الانتقال إلى شاشات Mini LED بدايةً من أجهزة ايباد برو القادمة قريباً.

إصدارات ايباد برو 2021 سوف تأتي مع شاشات Mini LED وإن كانت بعض التقارير الصحفية تشير بأنها سوف تقتصر فقط على الإصدار الأكبر بشاشة 12.9 إنش وليس الإصدار الأصغر بشاشة 11 إنش.

تعتبر شاشات Mini LED هي المنافس الأول للشاشات من نوع OLED من ناحية دقة الألوان ونسبة التباين وتتفوق عليها في نواحٍ أخرى مثل درجة السطوع الأعلى.

ليست فقط أجهزة ايباد برو التي تنوي ابل الاعتماد على شاشات Mini LED فيها بل أيضاً من المتوقع أن تحمل الإصدارات الجديدة القادمة من حواسيب ماك بوك برو نفس نوع الشاشة ميني ليد.