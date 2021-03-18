شركة HTC تقاوم الموت وتعلن عن هاتف HTC Wildfire E3 بأربع كاميرات

إتش تي سي كانت شركة محبوبة وذات نجاح باهر بدون أدنى شك، ولعل الفترة بين 2012 و2015 كانت من أبرز فترات الشركة في بلدان عديدة، لكن منذ سنوات طويلة والشركة تهبط بشكل مستمر، وها هي اليوم تحاول مرة أخرى وتكشف عن هاتف جديد في الفئة المتوسطة/المنخفض، وهو هاتف HTC Wildfire E3 ذو المواصفات المتواضعة.

مواصفات هاتف HTC Wildfire E3

يأتي هاتف HTC الجديد مع معالج Helio P22 من ميدياتك، وهو معالج أكل عليه الدهر وشرب كما يقولون، لكنه لازال مناسبًا حيث يقدّم ثمان أنوية مع تردد 2 جيجاهيرتز، هذا بالإضافة لتقديم الهاتف لـ3/4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 أو 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية.

يقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع LCD بدقة HD+ فقط، إلى جانب أن الهاتف يأتي مع مستشعر بصمة خلفي تقليدي، بالإضافة إلى الكوميديا السابقة، الهاتف يقدّم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وأخرى واسعة بدقة 8 ميجابيكسل إلى جانب العلامة البارزة لهواتف هذه الفئة، كاميرتين بدقة 2 مجيابيكسل لا طائل منهم.

يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل على شكل نوتش قطرة المياه، مع بطارية 4,000 ملي أمبير وإصدارات متواضعة من واي-فاي وبلوتوث محملين على أندرويد 10. حتى الآن لم يتم تحديد سعر الهاتف الرسمي، لكن صعب جدًا أن يحقق أي مبيعات إن أتى بسعر أعلى من 100 دولار!