آسوس تطلق هاتف جديد بقدرات مميزة في الكاميرا

أعلنت شركة آسوس عن إطلاق هاتف جديد مميز من حيث قدرة الكاميرا سيكون الاسم التجاري له Zеnfone 8، كما تطور حالياً هاتفاً آخر سيكون مخصصاً لهواة الألعاب الإلكترونية.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن أبرز ما يميز الهاتف المنتظر Zеnfone 8 الكاميرا الأساسية الدوارة التي يمكن أن تستخدم ككاميرا خلفية وكاميرا سيلفي بنفس الوقت.

وحصل الهاتف على شاشة OLЕD بمقاس 6 بوصات معدل ترددها يصل إلى 120 هيرتزا وعلى معالج Snаpdragon 888 المتطور بالإضافة إلى شرائح مودم خاصة، ستمكنه من التعامل مع شبكات الجيل الـ5 الخلوية.

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