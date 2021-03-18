نقابة الأطباء تطالب حكومة “الدبيبة ” بتفعيل التأمين الصحي بعد فقد أكثر من 30 عنصرا طبيا حياتهم بسبب فيروس كورونا

طالبت النقابة العامة لأطباء ليبيا، الخميس، حكومة الدبيبة بتفعيل التأمين الصحي للمهن الطبية والطبية المساعدة بالقطاع الصحي بأسرع وقت ممكن في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وجددت النقابة مطالبتها في- خطاب موجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي – بتفعيل قرار رقم “885” لسنة 2019 حول لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية بعد زوال أسباب تنفيذ القرار.

وأبدت النقابة استعدادها ورغبتها للتعاون مع الحكومة في معالجة أزمة انتشار الفيروس وتحسين وتطوير الخدمات الصحية في ليبيا.

وأكدت النقابة أن الموارد المالية التي رصدت لمواجهة جائحة كورونا لم توظف بالشكل الذي يحد من انتشار الفيروس.

وأضافت النقابة أن غياب الرؤية الواضحة جعل العناصر الطبية والطبية المساعدة في الخط الأمامي لمواجهة انتشار الوباء؛ ما تسبب في فقد أكثر من 30 عنصر لحياتهم؛ بسبب الفيروس.

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