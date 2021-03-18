مكافحة الأمراض يرسل فريقا للطوارئ لمدينة “كاباو” بعد تفاقم الوضع الوبائي

أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، “فريق طوارئ صحة المجتمع” التابع له لمدينة كاباو بعد تفاقم الوضع الوبائي داخلها.

وقال المركز- حسب ما نشر على صفحته الرسمية- إن الفريق سيقوم بحملة دعم ومساندة لأهالي المدينة، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإعطاء المشورة الفنية؛ للحد من انتشار الوباء في البلدية والمناطق المجاورة لها.

وأضاف المركز أن الفريق سيقيم ويتابع مراكز العزل والفلترة حتى تكون جاهزة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين.

وسجلت كاباو الأربعاء 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 136 عينة.

وكان عميد بلدية كاباو أعلن،الثلاثاء، حالة النفير القصوى داخل البلدية، وإقفال كافة القطاعات الخدمية، بعد ارتفاع حصيلة الوفيات لليوم الرابع على التوالي تزامناً مع ارتفاع عدد الإصابات في البلدية.

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