إنستغرام تحمي الأطفال والمراهقين بهذه السياسة

في إطار سعيها لحماية الأطفال والمراهقين؛ قررت شركة “فيس بوك” المالكة لموقع إنستغرام، إطلاق ميزات جديدة تمنع الأشخاص البالغين من مراسلتهم.

وقالت الشركة الأمريكية، في تدوينة نشرتها على إنستغرام إنّ المنصات التابعة لها، في عدد من البلدان، ستحصل على ميزة جديدة؛ ستمنع البالغين من مراسلة الأشخاص دون 18 عامًا، حيث لن يكونوا قادرين على إرسال الرسائل لأشخاص ليسوا من متابعيهم.

وأشارت إلى أنّ الميزة ستعتمد على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي؛ لتتمكّن من تحقيق هذه الغاية.

كما ستتيح السياسة الجديدة المجال، أمام المراهقين للإبلاغ أو حظر أي حساب في حال الشكّ بأنّ المرسل يتّبع أسلوبًا مشبوهًا.

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