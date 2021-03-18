جديد “لينوفو”.. ساعة ذكية ببطارية قوية

رفعت شركة “لينوفو” الصينية النقاب عن ساعةٍ ذكيةٍ جديدةٍ، بمواصفات مميزة، وبطارية قوية، أطلقت عليها C2.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة FSTN، تُساعد المستخدم على قراءة الساعة في مختلف الظروف.

وتأتي الساعة الجديدة بأبعاد 44,5 × 44,5 ملم، ووزن 50 غرامًا، وتتميز بمقاومتها الماء حتى 3 ATM، وقدرتها على منح المستخدم قراءة جيدة في الظلام؛ بفضل إضاءة الخلفية، الموجودة فيها.

وتحتوي الساعة على أزرار تساعد في العثور على الهاتف الذكي أو التقاط الصور، وعرض الإشعارات من الهواتف الذكية العاملة بنظاميْ “أندرويد وأي أو إس”، بالإضافة إلى احتوائها على بطارية تجعل الساعة تعمل لأربع ساعات، في حال الاستخدام الكثيف.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تُفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق أو سعرها.

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