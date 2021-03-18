رصد أجهزة Lenovo Legion بمعالجات Tiger Lake-H45 وكرت شاشة RTX 3080

كشفت أحدث التسريبات عن أول أجهزة الحاسب المحمول المميزة بالجيل 11 من معالجات إنتل Tiger Lake-H45 المميزة بثماني من الأنوية و16 thread في جهاز Lenovo Legion.

قدمت شركة إنتل خلال الفترة الماضية رقاقة Tiger Lake-H35 المميزة بعدد 4 من الأنوية و8 من thread لدعم الأجهزة المخصصة للألعاب، واليوم رصدت الترقية الجديدة التي تأتي بثماني من الأنوية و16 thread في معالج Tiger Lake-H45 بمعايير 45 واط TDP.

ومن المقرر أن يدعم العدد الأكبر من الأنوية وthread في معالج Tiger Lake-H45 المستخدمين بترقية مميزة لإصدارات إنتل من معالجات Comet Lake-H التي قدمت في أجهزة الحاسب المحمول في 2020.

كما أكدت شركة إنتل في وقت سابق على دعم المعالجات الجديدة لتردد turbo يصل إلى 5GHz في أعلى إصدار من سلسلة Tiger Lake-H45 في رقاقة Core i9-11900HK.

أيضاً رصد معالج Core i9-11900HK بالفعل في إصدار جديد من أجهزة حاسب لينوفو المقرر الإعلان عنه لاحقاً، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو جهاز Legion 7 المميز بحجم شاشة 16 إنش وجودة عرض QHD، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في SSD، مع كرت شاشة GeForce RTX 3080.

المصدر: موقع التقنية بلا حدود

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