هنا الزاهد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك.

ودعت الفنانة المصرية جميع مخالطيها لإجراء فحوصات ومسحات للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وأكدّت النجمة المصرية دخولها في الحجر الصحي بعدما جاءت نتيجة المسحة التي قامت بها إيجابية.

وتعاطف عدد كبير من عشاقها مع منشورها، وتمنوا لها الصحة والعافية، في حين دعت لها والدتها بالشفاء العاجل.

يذكر أنّ النجمة المصرية كانت في الفترة الماضية تصور مشاهدها في مسلسل النمر المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، والذي سيلعب دور البطولة فيه كل من نرمين الفقي ومحمد إمام، ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

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