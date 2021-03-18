وفاة الممثل الأمريكي يافيت كوتو

أعلنت زوجة الفنان الأمريكي يافيت كوتو وفاته يوم 16 مارس الجاري عن عمرٍ يناهز 81 عاماً دون أن تذكر أسباب الوفاة.

وأفادت الزوجة في منشورٍ نشرته على حسابها في موقع فيس بوك: إنني أشعر بالحزن لوفاة زوجي، وأكدّ بأنّ هذه اللحظات صعبة جداً عليها وعلى عشاق الممثل الأمريكي الذي اشتهر في دور الشرير في سلسلة جيمس بوند.

وأكدّت امتلاك الفنان الراحل للتمثيل في عدة أفلام جديدة، حيث اتفق على تصوير فيلم جي آي جو، لكنّ الموت حرمه من المشاركة في هذا العمل.

يذكر أنّ الفنان المولود في العام 1939 تزوج 3 مرات خلال حياته وأنجب 6 أبناء، وشارك خلال مسيرته في عدد كبير من الأفلام، أبرزها سلسلة جيمس بوند حيث كان أول ممثل أسود البشرة يؤدي هذا الدور، ليف آند ليف دي، وفيلم الخيال العلمي إليان وغيرها من الأفلام.

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