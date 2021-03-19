اتهامات “مُشينة” تطارد أرمي هامر وتحرمه من مشروعين بـ”هوليود”

اتهمت شابة في لوس أنجليس -الخميس- الممثل الأميركي “أرمي هامر”، باغتصابها قبل أربع سنوات فيما قالت الشرطة بالمدينة إنها تحقق في الأمر ووصف محامي هامر الادعاء بأنه “مشين”- حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال المحامي أندرو بريتلر إن جميع العلاقات الحميمة للممثل كانت “بالتراضي تماما”، فيما جاءت مزاعم الاغتصاب في أعقاب اتهامات وجهتها عدة نساء على وسائل التواصل الاجتماعي في -يناير -للممثل البالغ من العمر 34 عاماً بالإساءة العاطفية والجسدية.. وقال هامر حينها إنه لن يرد على ما أسماه “الهجمات الشرسة على الإنترنت” لكن ممثليه قطعوا صلاتهم به كما تم استبعاده من مشروعين سينمائيين في هوليوود.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس انجليس إن ( أرمي هامر هو المشتبه به المذكور في تحقيق اعتداء جنسي مزعوم تم فتحه في الثالث من فبراير2021م)، فيما قال أندرو بريتلر محامي هامر في بيان إن مراسلات المرأة الخاصة مع موكله “تقوض وتدحض مزاعمها المشينة”.

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