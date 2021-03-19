حفل جوائز الأوسكار بـ”الحضور” لا بتطبيق “زوم”

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن منتجين في لوس أنجلوس قولهم إن حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في أبريل المقبل سيكون حدثاً حميمياً لن يُستخدم فيه تطبيق زوم وسيقتصر على المرشحين والمقدمين وضيوفهم.

سيُقام العرض لتوزيع الجوائز في كل من محطة يونيون للسكك الحديدية في وسط مدينة لوس انجليس والمقر التقليدي لجوائز الأوسكار في مسرح دولبي في عاصمة السينما “هوليوود”، كما سيخضع كل الحاضرين للفحوصات وسيكون ثمة فريق سلامة لكورونا في الموقع طوال مساء يوم 25 أبريل المقبل، فيما قال المنتجون “ستيفن سودربيرغ” و”جيسي كولينز” و”ستيسي شير” في مذكرة لأكثر من 200 مرشح هذا العام “لن يكون تطبيق زوم خيارا متاحا خلال الحفل”.

وأضاف المنتجون أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتوفير أمسية آمنة وممتعة للجميع وكذلك لجميع الملايين من محبي الأفلام حول العالم، واوضحوا أن المرشحين وضيوفهم سيتجمعون في ساحة بمحطة يونيون، بينما ستُقام فعاليات العرض الأخرى مباشرة داخل مسرح دولبي على بعد حوالي 13 كيلومترا.

يشار إلى أن المعتاد هو أن يجتمع المئات من كبار نجوم السينما في العالم في المسرح الذي يسع 3400 مقعداً لحضور عرض حي تسبقه مراسم على سجادة حمراء تعج بالصحفيين والمصورين وأطقم التصوير.

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