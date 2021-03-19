احذر إكسسوارات ابل المقلدة المنتشرة على الإنترنت!

تقوم ابل بإنتاج وبيع العديد من الملحقات و الإكسسوارات مثل سماعات AirPods اللاسلكية وقلم ابل Pencil وشواحن الايفون والايباد وكابلات Lighting وغيرها، وإذا كنت تود شراء أي منها فسوف تجد الكثير من المنتجات الرخيصة المقلدة وقد تنخدع بشراء أحدها.

ملحقات و إكسسوارات الايفون غالية الثمن نسبياً وهذا خلق بدوره سوقاً رائجاً للمنتجات المقلدة والمزيفة يتم إنتاجها بواسطة شركات صينية غير معروفة ويتم تصديرها خارج الصين والترويج والتسويق لها بواسطة تجار محليين.

بشكل أساسي يتم الترويج لتلك المنتجات المقلدة على الإنترنت وتحديداً على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و إنستاغرام ويخلق المستهلك قليل الخبرة ضحية بسهولة أمام الإغراء بالسعر الرخيص أو الخصم الوهمي الذي يقدمه التاجر.

الأمر لا يتعلق فقط بشراء منتج مقلد لا يلبي احتياجاتك ولا يقدم أي ميزة مقارنة بالمنتج الأصلي بل أيضاً متعلق بأمور السلامة والأمان. مثلاً يعد شراء شاحن غير أصلي خطراً حقيقياً على الجهاز وقد يؤدي – لا قدر الله – إلى تلف البطارية أو انفجار الهاتف أو اندلاع حريق.

تجارة الملحقات والإكسسوارات المقلدة هي تجارة رائجة ومربحة تقدر بملايين الدولارات ووجود وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الإعلان عليها والوصول إلى المستهلكين تجعلها تنمو بصورة أكبر.

صحيفة بلومبيرج الأمريكية رصدت 163 بائعاً لمنتجات ابل المقلدة على إنستاغرام خلال شهر واحد داخل الولايات المتحدة، أحدها قدرت حجم مبيعاته بما يزيد عن 140 ألف دولار خلال يوم واحد!

ابل تحاول مقاومة بيع المنتجات المقلدة

على خلفية الانتشار الواسع لمنتجاتها المقلدة على الإنترنت، قامت ابل بتشكيل فريق مختص في مراقبة منتجاتها المباعة على الإنترنت لرصد أية منتجات مقلدة وقد نجح الفريق العام الماضي في إزالة ما يزيد عن مليون منتج مزيف من فيسبوك وإنستاغرام.

إذا كنت عازماً على شراء أحد منتجات ابل أو الإكسسوارات الخاصة بها، تأكد من الشراء من بائع موثوق أو وكيل معتمد كما يجب عليك التأكد من سعر المنتج الذي تود شراءه حتى لا تنخدع بالأسعار الرخيصة المبالغ فيها، أيضاً اسأل عن شهادة ضمان الجهاز والبار كود المطبوع عليه.