هواتف جالكسي A52 و Galaxy A72 تقترب لكونها هواتف رائدة بالكامل وإليك التفاصيل

كشفت سامسونج أخيرًا وبعد شهور طويلة من التسريبات عن جديد هواتفها للفئة فوق المتوسطة، وفي واقع الحال، هواتف جالكسي A52 وجالكسي A72 قد حصلت على مواصفات وخواص قد تؤهلها لتكون هواتف رائدة من جميع النواحي! وفي هذا المقال سنعرّفكم على الهواتف الجديدة.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي A52

هاتف جالكسي A52 سيكون وضعه مختلف هذا العام، هذا حيث أنه سيتوفر في إصدارين، الإصدار الأول هو جالكسي A52 العادي والثاني هو إصدار 5G، والاختلافات هنا ستكون ليس دعم شبكات الجيل الخامس فقط، بل في بعض المواصفات الرئيسية.

هاتف جالكسي A52 سيأتي مع شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ من نوع سوبر أموليد، وهذه الشاشة ستقدّم تردد ومعدّل تحديث 90 هيرتز، وهي إضافة رائعة لهذه السلسلة بدون أدنى شك، لكن الأكثر تميزًا هو أن إصدار جالكسي A52 5G سيقدّم معدل تحديث 120 هيرتز! في حين أن باقي المواصفات ستظل ّ كما هي.

سيقدّم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيسكل وأخرى خلفية بدقة 64 ميجابيسكل للعسدة الرئيسية، إلى جانب عدسة 12 ميجابيكسل واسعة وعدستيّ ماكرو وعمق بدقة 5 ميجابيكسل.

الهاتف يقدّم معالج سنابدراجون 720G -في حين أن إصدار 5G يقدّم معالج 750G الأقوى- هذا إلى جانب ما يصل إلى 8 / 265 جيجابايت من الذواكر العشوائية والتخزينية في ظلّ دعم منفذ MicroSD، هذا مع وجود شحن سريع 25 واتّ.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي A72

في واقع الحال، هاتف جالكسي A72 هو نسخة أكبر من جالكسي A52 مع تغييرات طفيفة، الشاشة هنا بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ من نوع سوبر أموليد أيضًا ومع تردد 90 هيرتز، ويذكر أن هذا الهاتف لم تتوفر منه نسخة 5G الأعلى في المواصفات حتى الآن.

لدينا كاميرا خلفية بنفس الدقة 32 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رئيسية وواسعة بنفس الدقات، لكن بدلًا من كاميرا العمق لدينا هنا كاميرا تيليفوتو بدقة 8 ميجابيكسل، يُذكر أن هاتف جالكسي A72 سيدعم التثبيت البصري OIS ليكون أول هاتف في السلسلة ليفعل ذلك.

هنا نجد معالج سنابدراجون 720G مع نفس الخيارات المتوفرة للذاكرة الداخلية، هذا إلى جانب بطارية أكبر بسعة 5,000 ملي أمبير ودعم الشحن السريع 25 واتّ. يُذكر أن في كلًا من جالكسي A52 وجالكسي A72 يوجد مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، مع وجود خاصية مقاومة المياه والغبار وهي التي تظهر أيضًا لأول مرة!

الأسعار وموعد التوفّر

سيتوفر إصدار 5G من A52 بسعر 440 دولار أمريكي تقريبًا، في حين أن إصدار 4G سيبدأ سعره عند 350 دولار أمريكي تقريبًا، في مقابل 475 دولار أمريكي لهاتف جالكسي A72، أي أن سامسونج قد سعرت إصدار 5G من جالكسي A52 بسعر قريب جدًا من إصدار 4G من جالكسي A72.