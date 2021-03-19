قوقل تخفض النسبة التي تأخذها من أرباح المطورين لتصبح 15% فقط

متجر بلاي ستور هو موطن لملايين التطبيقات من ملايين المطورين حول العالم، ومطوري التطبيقات يحترفون هذا العمل وفي الغالب تكون تطبيقاتهم هي مشروعهم الذي يحققون منه دخلهم الثابت، واليوم هناك خبر ممتاز يؤثر على أرباح المطورين، وهو تخفيض جوجل للنسبة التي تأخذها من المطورين لتكون 15% فقط.

قوقل تخفض النسبة التي تأخذها من أرباح المطورين للنصف

هذه الخطوة تتشابه تمامًا مع الخطوة التي اتخذتها أبل في نهايات عام 2020، حيث أن أبل الأخرى ستأخذ من المطورين 15% بدلًا من 30%، وهو قرار عادل بطبيعة الحال، وبالحديث عن جوجل، فالتعامل الجديد مع أرباح المطورين سيبدأ في 1 يوليو المقبل، أي بداية النصف الثاني من العام الجاري.

بطبيعة الحال، لكي تكون هذه الخطوة عادلة فعلًا فهذا التخفيض لن يكون لجميع المطورين، في الواقع هو موجه للجميع دون مشكلة، لكن على نسبة معينة من الدخل المحقق من التطبيق، جوجل ستأخذ 15% فقط من أرباح المطورين لأول مليون دولار أمريكي من الأرباح.

هذا يعني أن أي مطور يحقق دخل بأقل من مليون دولار أمريكي سنويًا سيدفع منه 15% فقط لجوجل، لكن في حالة أنه يحقق 2 مليون دولار أمريكي مثلًا فسيدفع 15% من المليون الأول وبعدها سيدفع 30% من المليون الثاني أو أي مبلغ إضافي يقوم بتحقيقه.

جوجل نفسها قد أكدت أن هذه الخطوة ستفيد أكثر من 99% من المطورين حول العالم، وهم المطورين الذين لا يحققون الكثير فعلًا! في حين أن المطورين الذين يحققون أكثر من 1 مليون دولار أمريكي سنويًا سيدفعون النسبة العادية على كل المبالغ بعد المليون الأول.

• أبل تبدأ رسميًا في تخفيض النسبة التي تأخذها من أرباح المطورين على متجر آب ستور