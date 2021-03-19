سلحفاة بحرية تودي بحياة 19 شخصاً

لقي 19 شخصاً في مدغشقر حتفهم وأصيب 34 آخرون بتسمم غذائي بعد تناولهم لحم سلحفاة بحرية محمية.

حيث اصطاد أهالي جزيرة فوتوماندري الواقعة في مدغشقر سلحفاة بحرية من النوع المحمي وقاموا بتناولها الأمر الذي أدى لحدوث تسمم غذائي أودى بحياة 19 شخصا منهم 9 أطفال.

من جانبه قال حاكم المدينة إنّ السكان خالفوا قوانين الجزيرة التي تمنع تناول لحم السلحفاة البحرية و24 نوعا بحريا آخر خلال موسم الحر.

وبرر الحاكم سبب حدوث هذا التسمم بتناول السلحفاة أغذية وأعشاب بحرية تجعل لحمها مسموماً في الفترة ما بين شهري نوفمبر ومارس.

يذكر أنّ حوادث التسمم منتشرة في مدغشقر، حيث تتعرض 50 عائلة سنوياً لحوادث مشابهة بشكلٍ سنوي.

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