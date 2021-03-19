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تسريبات تكشف أهم مواصفات IPAD الجديد

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة آبل الأمريكية عن بعض مواصفات جهاز IPAD  الجديد الذي تستعد الشركة الأمريكية لطرحه في الفترة القادمة تحت اسم IPAD Pro.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالجات Apple M1 الحديثة والمتطورة، ومن المتوقع أن تزود الشركة الأمريكية هذا الحاسوب بإطارة معدنية مشابهة لتلك الموجودة في هواتف آيفون الأخيرة، وبشاشة مقاس 12.9 بوصة تعمل مع تقنيات mini-LED الموفرة للطاقة.

وسيحتوي هذا الجهاز على منفذ Thunderbolt الذي يعمل على نقل البيانات بشكلٍ أسرع مقارنة بمنافذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن باقي مواصفات هذا الجهاز، كما لم تكشف عن موعد طرحه في الأسواق ولا عن سعره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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