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اللبنانية إيميه صياح تعود لعالم التمثيل من بوابة “الهيبة”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة اللبنانية إيميه صياح عن عودتها لعالم التمثيل بعد انقطاع دام لعدة سنوات وذلك من خلال لعبها دور البطولة النسائية في الجزء الخامس من مسلسل الهيبة.

حيث قامت الفنانة اللبنانية بنشر صورة على حسابها إنستغرام تحمل اسم مسلسل الهيبة، وعلّقت عليها بالقول: بعد الغيبة الهيبة.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن شوقها لخوض التجربة الجديدة أمام النجم السوري تيم حسن.

وكانت الفنانة اللبنانية قد غابت عن الساحة الفنية منذ مشاركتها في مسلسل ثورة الفلاحين، حيث لعبت فيه دور منتورة.

يذكر أنّ الظروف التي سادت في الفترة الماضية دفعت النجمة اللبنانية للاعتذار عن أكثر من عمل فني من بينهم مسلسل لا حكم عليه مع قصي خولي، ومسلسل ليل داخلي مع عابد فهد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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