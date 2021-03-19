كورونا يُبعد جفرا يونس عن مسلسل في وضح النهار

أكدّت الفنانة السورية جفرا يونس استبعادها من مسلسل في وضح النهار المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة الشابة في منشورٍ نشرته على صفحتها الرسمية في إنستجرام إنّ الشركة المنتجة لم تخبرها بخبر الاستبعاد من المسلسل الذي كان يحمل اسم على صفيح ساخن، وأكدت أنّها لم تخفِ إصابتها بالكورونا لأن أخلاقها المهنية لا تسمح لها بذلك.

وشكرت الفنانة أسرة الإنتاج على هذه الطريقة في التعامل، خاصةً وأنّها كانت قد بدأت منذ فترة تصوير مشاهدها في العمل.

وأوضحت أنّ هذا القرار يؤكد أنّها في المكان الخطأ، وقالت إنّ هذا المكان لا يشبهني وليس له علاقة بمهنتي.

وأشارت لعدم رغبتها بمقاضاة الشركة المنتجة، وذلك لكي لا تلحق الأذى والضرر بالعاملين في المسلسل.

يذكر أنّ مسلسل في وضح النهار من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وبطولة باسم ياخور، سلوم حداد، أمل بشوشة، سمر سامي، وميلاد يوسف وغيرهم من النجوم.

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