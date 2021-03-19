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سوني تطلق وحدات تحكم VR لبلاي ستيشن 5

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة سوني اليابانية عن وحدات تحكم VR مخصصة لبلاي ستيشن 5 متطورة عن وحدات التحكم السابقة Move.

وستأتي الوحدة الجديدة بتصميم جرم سماوي مع تقنية المشغل التكيفي الموجودة في ذراع التحكم DualSense.

وستحتوي على تجاذبات أكثر بالمشغلات، وردود فعل لمسية وتقنية للمس الأصابع، مما يساعد اللاعب على اكتشاف الأصابع دون الحاجة للضغط على المناطق التي توضع فيها.

وتتميز الوحدة الجديدة بتوافقها مع نظارات الواقع الافتراضي الجديدة التي ستطلقها سوني عبر حلقة بالجزء السفلي من وحدة التحكم.

يذكر أنّ الشركة اليابانية لم تفصح عن موعد طرح وحدة التحكم الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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