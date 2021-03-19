هذه المزايا في تيليجرام غير موجودة في واتس اب !

واتس اب أشهر تطبيقات المحادثة الفورية لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه الأفضل في كل شيء. تطبيق تيليجرام المنافس يحتوي على مزايا إضافية غير موجودة في واتس اب.

تطبيق واتس اب تم إطلاقه أول مرة عام 2009 وتم الاستحواذ عليه عام 2014 من قبل شركة فيسبوك في صفقة بلغت 16 مليار دولار.

تطبيق تيليجرام تم إطلاقه عام 2013 بواسطة مطورين من روسيا. يبلغ عدد مستخدمي واتس اب ما يزيد عن 2 مليار مستخدم في مقابل أكثر من 500 مليون مستخدم لتطبيق تيليجرام.

في هذا المقال سوف نستعرض بعض الجوانب والمزايا التي يتفوق فيها تطبيق تيليجرام على واتس اب حالياً.

مساحة تخزين غير محدودة

يحتفظ تيليجرام بكافة الرسائل والصور والملفات على السحابة أو الخوادم الخاصة بالتطبيق مما يعني عدم فقدان أي رسائل وعدم الخوف والقلق من ضياعها عند فتح الحساب على جهاز آخر أو حذف التطبيق وإعادة تثبيته.

مع تيليجرام لن يكون هناك حاجة إلى عمل نسخ احتياطي واستعادته مرة أخرى لاستعادة الرسائل كما هو الحال في واتس اب.

يتيح لك تيليجرام مساحة تخزين غير محدودة للرسائل الشخصية وكذلك تبادل الملفات عبر المجموعات والقنوات وحتى 2 جيجابايت كحد أقصى للملف الواحد بخلاف واتس اب تلذي يتيح فقط إرسال ملفات صغيرة.

إرسال الصور والفيديو بالجودة الكاملة

في واتس اب يتم تلقائياً ضغط حجم الصور والفيديو من أجل سرعة إرسالها لكن ذلك يأتي على حساب الجودة.

يقوم تيليجرام بضغط الصور والفيديو من أجل سرعة الإرسال والاستقبال، لكن إذا أردت الإرسال بالجودة الكاملة يمكنك أن تفعل ذلك بسهولة.

كل ما عليك هو اختيار الصورة ومقطع الفيديو الذي تريد مشاركته بشكل عادي وبدلاً من الضغط على زر الإرسال العادي، اضغط على الثلاث نقاط أعلى نافذة المشاركة ثم اختر إرسال بدون ضغط Send without compression.

إضافة عدد كبير جداً من الأعضاء للمجموعة

يتيح تيليجرام إضافة حتى 200,000 عضو في المجموعة الواحدة، بينما الحد الأقصى للأعضاء في واتس اب هو 256 عضو فقط (مع إمكانية إضافة المزيد عبر رابط الدعوة).

ميزة القنوات Channels

تبدو فكرة القنوات Channels شبيهة بالمجموعات Groups لكن مع بعض الاختلاف هو إمكانية انضمام عدد غير محدود من الأعضاء وإمكانية تحديد الأعضاء الذين لهم صلاحية النشر في حين يكتفي بقية الأعضاء بالمشاهدة فقط واستعراض الرسائل.

ميزة المحادثة السرية

يمكنك إنشاء محادثة سرية مع أي شخص متواجد ضمن قائمة جهات الاتصال على تيليجرام.

تختلف المحادثة السرية عن المحادثة العادية من عدة جهات مثل أنها تستخدم التشفير الكامل للرسائل ولا تترك أي أثر على خوادم التطبيق، ولا يمكن تحويل الرسائل منها لمحادثة أخرى، وهناك خاصية التدمير الذاتي للرسائل بحيث يتم مسح الرسائل تلقائياً بعد فترة محددة من رؤيتها بواسطة الطرف الآخر للمحادثة.

لا يمكن حتى التقاط صورة شاشة Screenshot من داخل المحادثة. لبدء محادثة سرية على تيليجرام، قم بالضغط على أيقونة محادثة جديدة أسفل الشاشة واختيار “محادثة سرية جديدة” أو “New Secret Chat”.

إرسال أي نوع من الملفات

يتيح تيليجرام إرسال أي نوع من الملفات بخلاف واتس اب الذي يدعم فقط إرسال الصور والفيديو والمستندات.



مزايا أخرى غير موجودة في واتس اب

هناك مزايا أخرى تجدها في تيليجرام غير موجودة في واتس اب وتشمل:



إمكانية عمل تصويت Poll داخل المجموعات والقنوات.

ميزة الاشخاص القريبيين Nearby People لمعرفة الأشخاص الذين يستخدمون تيليجرام في نطاقك الجغرافي.

الحصول على اسم مستخدم للتواصل مع الأعضاء عوضاً عن رقم الهاتف (مثل تويتر).

ميزة البوتات المبرمجة مسبقاً لأداء مهام محددة.

خصوصية أكبر من واتس اب، إذ لا يتم مشاركة بياناتك مع أي جهة.

إمكانية الوصول لحسابك من الحاسوب وبغير الحاجة إلى أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت.

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