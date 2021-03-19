جيني إسبر “ضُرة” هيا الشعيبي في مسلسل بنايتنا

أكدّت النجمة السورية جيني إسبر بدء تصوير مشاهدها في مسلسل بنايتنا الكوميدي الذي سيجمعها بنخبة من النجوم أبرزهم هيا الشعيبي التي ستكون ضرتها في المسلسل.

وقالت جيني إسبر إنّها ستلعب في المسلسل دور المرأة الثانية لشخصية يلعبها الفنان الكويتي شهاب حجية الذي يكون متزوج من امرأتين ويعيش في لبنان.

وأشارت إلى أنّ العمل سيكون كوميدياً يروي قصة مجموعة من الجيران الذين يسكنون بناية واحدة، والمشاكل التي يمرون بها خلال حلقات المسلسل المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وسيشهد هذا العمل مشاركة نخبة من نجوم الفن من عدة دول عربية أبرزهم، هيا الشعيبي، جيني إسبر، أندريه سكاف، علاء مرسي، بدرية طلبة، روعة ياسين، نادين قدور، غادة بشور وغيرهم.

يذكر أنّ جيني إسبر تواصل حالياً تصوير مشاهدها في مسلسل فتح الأندلس الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.

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