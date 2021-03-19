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“الوحش” يظهر في اسكتلندا مجدداً.. ويُحيّر المتابعين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مجموعة من الصور تظهر ظهور جسم غريب في بحيرة لوخ نيس الواقعة في إسكتلندا لمرة جديدة.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فإنّ المواطن أوين أوفوداغاين البالغ من العمر 56 عاماً التقط صورة للمخلوق الغريب الملقب بالوحش.

وقال إنّ ظهوره يؤدي لزيادة حركة الأمواج في البحيرة وارتفاعها، وأكدّ عدم وجود قوارب في البحرية لحظة ظهوره، وأشار إلى أنّ الوحش يدور في المكان قليلاً ثم يختفي مجدداً.

وأشار المواطن البريطاني لالتقاطه 12 مشهداً له خلال السنوات الأربع الماضية، وبأنّه لاحظ وجود الوحش في البحيرة لأول مرة عام 1987.

وأكدّ أوين رؤيته شكلين أسودين على بعد حوالي 100 قدم يتناثران في الماء في 19 و22 يناير 2021.

يذكر أنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا حول حقيقة الوحش، حيث شكك البعض بوجوده، في حين ترك البعض الآخر تعليقات طريفة حول الموضوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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