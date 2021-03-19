“الوحش” يظهر في اسكتلندا مجدداً.. ويُحيّر المتابعين

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مجموعة من الصور تظهر ظهور جسم غريب في بحيرة لوخ نيس الواقعة في إسكتلندا لمرة جديدة.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فإنّ المواطن أوين أوفوداغاين البالغ من العمر 56 عاماً التقط صورة للمخلوق الغريب الملقب بالوحش.

وقال إنّ ظهوره يؤدي لزيادة حركة الأمواج في البحيرة وارتفاعها، وأكدّ عدم وجود قوارب في البحرية لحظة ظهوره، وأشار إلى أنّ الوحش يدور في المكان قليلاً ثم يختفي مجدداً.

وأشار المواطن البريطاني لالتقاطه 12 مشهداً له خلال السنوات الأربع الماضية، وبأنّه لاحظ وجود الوحش في البحيرة لأول مرة عام 1987.

وأكدّ أوين رؤيته شكلين أسودين على بعد حوالي 100 قدم يتناثران في الماء في 19 و22 يناير 2021.

يذكر أنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا حول حقيقة الوحش، حيث شكك البعض بوجوده، في حين ترك البعض الآخر تعليقات طريفة حول الموضوع.

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