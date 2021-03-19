هاتف جديد من لينوفو بكاميرا مناسبة للسيلفي

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة لينوفو الصينية عن مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطلقه الشركة الصينية خلال الفترة القادمة والذي سيحمل اسم Legion Pro.

وأشارت التسريبات إلى أنّ الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 888 ثماني النوى ونظام تشغيل Android 11.

ومن المتوقع أن تزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.67 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية مناسبة للسيلفي، وكاميرا خلفية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية. ولم تكشف التسريبات عن سعة الذاكرة الداخلية والعشوائية لهذا الجهاز.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، و115 واط، ومنفذي USB-C، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ التسريبات لم تستطع توقع موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا سعره.

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