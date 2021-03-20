“أسعد مدن العالم”.. تعرف على مرتبة طرابلس وبنغازي

أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة – الجمعة- تقريرها السنوي للمؤشر العالمي للسعادة، الذي شمل قائمة حسب الدول وثانية لتقييم المدن وقد شمل “186” مدينة من “150” دولة حول العالم.

وتستند الشبكة إلى أكثر من خلفية للتقييم ووضع الترتيب منها معدل الدخل الفردي ومستوى الشفافية في التعامل والتزام البلد المعني بمكافحة الفساد والمحسوبية والرشوة ومدى انتشار قيم التسامح والتعاضد بين أفراد المجتمع مضاف إليها في الموسمين الأخيرين مدى تأثير وباء كورونا على الحياة من جميع الجوانب.

واحتفظت مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا بالمرتبة الأولى للموسم الرابع على التوالي وأحرزت “7828” نقطة فيما تحصلت مدينة أرهوس في الدنمارك على الترتيب الثاني وجاءت مدينة ولينغتون النيوزلندية في الترتيب الثالث.

وسيطرت مدن دول الخليج العربي على صدارة العالم العربي في معدلات السعادة، أولاً العاصمة الإماراتية أبوظبي وترتيبها الـــ 35 عالمياً فيما جاءت مدينة دبي الثانية عربياً والـــ”39″ عالمياً واحتلت مدينة جدة السعودية الترتيب الثالث عربياً والــ”59″ عالمياً تليها مدينة الكويت عاصمة دولة الكويت في المرتبة “60” عالمياً ثم المنامة عاصمة البحرين الــ 61 عالمياً تلتها العاصمة السعودية مدينة الرياض الـــ”62″ عالمياً تلتها مباشرةً عاصمة قطر الدوحة “63” ثم مكة في المرتبة 66 عالميا.

ووسط هذه التراتيب التي جاءت متوقعة في مجملها مثل كل عام، جاءت أكبر مدينتين في ليبيا عند تراتيب متوسطة فحازت العاصمة طرابلس على المرتبة”111″ عالمياً تلتها مدينة بنغازي مباشرةً في المرتبة “112”.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قراراً في يوليو 2011 م يدعو الدول الأعضاء إلى قياس مقدار السعادة في شعوبها للمساعدة في توجيه سياساتها العامة، وفي 2 أبريل 2012، عقد الاجتماع الأول للأمم المتحدة رفيع المستوى حول “السعادة والرفاه: تحديد نموذج اقتصادي جديد”.

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