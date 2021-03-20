إنستقرام للأطفال – الشركة تعمل على نسخة جديدة من تطبيقها لسن 13 وأقل

إنستقرام تعمل حاليًا على إصدار إنستقرام للأطفال، وكما يظهر من اسمه، هذا التطبيق سيكون نسخة من تطبيق إنستقرام لكن موجهة للأطفال بشكل محدد، والحديث هنا عمّن هم في عمر 13 سنة أو أقل، وذلك في خطوة لتحسين المحتوى الذي يشاهده متابعي اسنتقرام من صغار السن، ومنعهم من مشاهدة محتوى غير مناسب لعمرهم.

ما الذي نتوقعه من نسخة إنستقرام للأطفال

كما سلف الذكر، النسخة قادمة لمن هم في عمر 13 سنة أو أقل، وطبقًا للمعلومات الصادرة عن BuzzFeedNews وهي جريدة معروفة، فهذه الخطوة تأتي لخدمة خطط الشركة للحفاظ على الأمان والخصوصية خصوصًا على أشخاص في عمر حساس مثل الأطفال.

طبقًا لـVishal Shah فهذا الإصدار تحت التطوير حاليًا، ومن ناحيته فقد أوضح Adam Mosseri أحد مديري الشركة أن الشركة الأم فيسبوك بالفعل لديها منتجات موضحة لهذه الفئة العمرية مثل Messenger Kids، هذا بالطبع إلى جانب مخططات أخرى قد تظهر لاحقًا.

من المتوقع من نسخة إنستقرام للأطفال أن توفر حماية من المحتوى الموجه للبالغين من ناحية، كذلك توفير قيود أكبر في حالة أراد شخص بالغ أن يتواصل مع طفل لا يعرفه! كذلك من الواضح أن إنستقرام ستمنع الأطفال من التسجيل في منصة إنستقرام الموجودة حاليًا من الأساس، وبدلًا من ذلك سيسجلون مباشرةً في نسخة الأطفال التي يجري تطويرها الآن.

يُذكر أن اسنتقرام قد شاركت عدد كبير من المميزات والخواص للحماية من أمور مثل التنمر والتعليقات المهينة، كذلك فالشركة توفّر عدد من الخواص التي تساعد كل شخص على حماية نفسه من كافة النواحي.

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