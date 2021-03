فوائد الشاي الأخضر والقهوة السوداء لفقدان الوزن

الشاي الأخضر والقهوة السوداء يعدان من أفضل المشروبات التي يتم تناولها للمساعدة في عملية فقدان الوزن.

يعمل كلا المشروبين يعمل على إنقاص الوزن بفعالية كبير، على خلاف الشاي والقهوة التقليديين اللذين يحتويان على نسبة أعلى من السعرات الحرارية.

قارن تقرير نشره موقع “تايمز أوف أنديا”، بين الشاي الأخضر والقهوة السوداء، لمعرفة أي المشروبين أفضل لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة.

أولا: الشاي الأخضر

المشروب المفضل لدى مراقبي الوزن، إذ يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ومادة الكاتشين، وهو نوع من مضادات الأكسدة يمكن أن يكسر الدهون الزائدة فى الجسم بشكل فعال.

وكشفت دراسة أجريت عام 2010 أن لمكونات الشاي الأخضر يمكن أن يكون تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يحاولون إنقاص والتحكم في الوزن.

يعد الشاي الأخضر مفيدا بشكل كبير للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع الكوليسترول في الدم ومشاكل القلب ومرض السكري من النوع 2.

يقلل المحتوى الغذائي للشاي الأخضر من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وتشمل فيتامين ب وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفلافونويد.

ثانيا: القهوة السوداء

تعد أفضل من القهوة التقليدية، لقلة السكر فيها، واحتوائها على مادة الكافيين التي تعمل على زيادة التركيز وتُقلل من خطر الإصابة بمرض السكر.

وتزيد القهوة السوداء من نشاط التمثيل الغذائي الذي يتحكم بشعور الجوع ويمنعك من الإفراط بتناول الأطعمة غير الصحية.

تحتوي القهوة السوداء على العديد من الفيتامينات والمعادن، والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد في تعزيز أداء وتنشيط الذاكرة.

