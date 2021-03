أسترالي ينجح في إتمام صفقة عمره ويشتري منزلاً في جزيرة صقلية بيورو واحد

قرية سامبوكا في صقيلية عام 2019 أعلنت عن بيع عدة منازل بسعر رمزي يبلغ يورو واحداً فقط، لكن تلك الدعوة لم تلاق الإقبال اللازم سوى من عدد محدود من الناس خوفاً من الاحتيال. لكن رجلاً استرالياً خاض المغامرة ووفق في تحقيق “صفقة عمره”.

ووفق ما أفاد لصحيفة الإندبندنت البريطانية شجع داني ماكوبين، وهو مدرب رقمي يبلغ من العمر 56 عاماً وعاش في لندن لمدة 17 عاماً، آخرين على القيام بالمثل.

علم ماكوبين في الإعلام مثل آخرين عن هذه المبادرة التي تهدف إلى إعادة بعث الحياة في القرى الإيطالية التي يهجرها سكانها طلباً للتعليم أو الوظائف.

وبعد زيارة 25 عقاراً على مدار 3 رحلات، وجد ماكوبين في النهاية ضالته في منزل في بلدة موسوميلي 11 ألف شخص في قلب جزيرة صقلية.

ويصف الرجل، الذي كان يحلم دائماً بالعيش في إيطاليا، العملية بأنها “سهلة” ويقول إن المدينة كانت ترحب بجميع مشتري المنازل التي يبلغ سعرها يورو واحد.

وقال: “إنهم يعلمون أننا نساعد في إحياء هذه المدينة”، مضيفاً أن الفرصة “كانت جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها. يجب أن يكون المرء مستعداً للعمل الجاد وزيارة أكبر عدد ممكن من المنازل”.

على الرغم من أن خطته الأولية كانت أن يعيش في صقلية جزئياً، إلا أن ماكوبين قرر الانتقال إلى هناك نهائياً مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتقدم بطلب للحصول على الإقامة في إيطاليا.

