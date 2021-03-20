“الوفيات ازدادت بشكل هائل”.. مدير مستشفى الهواري يناشد المواطنين بارتداء الكمامات والتعقيم

قال مدير مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي فادي فرطاس إن عدد الوفيات ازداد بصورة مخيفة بين صغار السن إضافة إلى الكبار؛ بسبب فيروس كورونا.

وأضاف فرطاس – وفق الصفحة الرسمية للمستشفى- الجمعة، أن العناية المركزة بالمستشفى ممتلئة بقدرتها القصوى بمصابي وباء كورونا، ومعدلات استهلاك الأكسجين تضاعف ست مرات عن معدلاته السابقة.

وطالب فرطاس المواطنين ارتداء الكمامة أثناء الخروج وتعقيم اليدين والمستلزمات بالكحول بشكل دائم، والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات.

وكانت أخر إحصائية إجمالية تسجلها ليبيا بفيروس كورونا بلغ التراكمي فيها 150341 والحالات النشطة 10781 والمتعافين 137073 والوفيات 2487.

وعلق فرطاس في بيان وجه إلى المواطنين “لكم أن تتخيلوا مريض هذا الفيروس اللعين يدخل بأعراض مثل أعراض البرد ثم تزداد وتيرة المرض ويكشر الفيروس اللعين عن أنيابه ويبدأ في غزو الرئتين واغراقها بالسوائل حارما إياها والجسم من الأكسجين.

وخاطب فرطاس المواطنين “الأطقم الطبية والطبية المساعدة والتسييرية في الخط الأمامي لهذه الجائحة يصرخون لكم.. لقد تعبنا.. لقد وصلنا لحدنا الأقصى من التحمل النفسي.. لا نريد أن يأتي وقت تنهار فيه معنوياتنا ولا نقوى حتى على تقديم الخدمة أرجوكم ارتدوا الكمامة.

يُشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الأربعاء الماضي، اكتشاف النوع المتحور من فيروس كورونا المعروف بـ”سلالة جنوب افريقيا” لأول مرة في ليبيا.

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