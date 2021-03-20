“اكتشاف غريب”.. “قرش مُجنّح” يعود للعصر الطباشيري

اكتشاف غريب، توصل إليه علماء الأحافير في المكسيك، تمثّل بسمكة قرش متحجرة تعود للعصر الطباشري، بزعانف طويلة بمنطقة الصدر، تشبه كثيرا الأجنحة.

وأطلق العلماء، على سمكة القرش اسم “Aquilolamna milarcae”، علما أن طولها يصل إلى 6 أقدام، تعتمد في غذائها على العوالق والكائنات الصغيرة الموجودة في الماء.

ووفقا للصور الأولية، فإن الحيوان المكتشف، فإن جسمه الأنبوب الطويل، ومزوّد بزعانف صدرية طويلة، تشكل أجنحة كبيرة يستخدمها للتحرك.

ورأى أستاذ علم الأحياء القديمة بجامعة “دي بول” الأميركية، إن “أسماك القرش القديمة التي كانت قبل عصر الديناصورات، تمتعت بمجموعة متنوعة من الأشكال، وبحلول العصر الطباشيري تطورت على نحو سريع”.

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